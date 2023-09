Rattenplaag teistert Amsterdamse Poort: "Kan wel huilen"

Wilma woont al 34 jaar op het Bijlmerplein aan de Amsterdamse Poort in Zuidoost. "Toen ik hier kwam wonen, vond iedereen dat je hier op stand woonde", vertelt ze lachend. "Nou, dat zou nu niemand meer zeggen." Wilma laat tijdens een kleine rondleiding zien waar ze het precies over heeft. "Achterstallig onderhoud, de viezigheid, de ratten; het is een gebed zonder einde. We weten het niet meer. Ik schaam me als er bezoek komt."

De loopdekken zijn openbare ruimte en eigendom van de gemeente. Een woordvoerder van Stadsdeel Zuidoost laat weten dat het loopdek binnenkort gerenoveerd zal worden. Wanneer dat op de planning staat, is alleen nog niet bekend. "Dat is dus precies waar ik moeite mee heb", zegt Wilma. "We hebben zo vaak aangegeven dat het hier niet goed gaat en er gebeurt gewoon helemaal niets. Ik wil geen beloftes meer, maar gewoon een datum."

Ratten

In 2017 kwam AT5 al eens langs bij Wilma om te praten over de rattenoverlast in de buurt. Toen was er zelfs een buurtbewoner die zo boos was, dat hij dode ratten in de boom hing. Volgens buurtbewoners is er sindsdien weinig verbeterd. "Gisteren liep er nog eentje met me mee de trap op", vertelt een andere buurtbewoner. "Ik vind het gewoon echt eng."

Woningcorporatie Ymere laat weten dat ze goed begrijpt dat bewoners de rattenoverlast als zeer onprettig ervaren. Ook vertelt een woordvoerder dat de rattenoverlast wordt veroorzaakt door rondslingerend afval, losse vuilniszakken en het aanbod van voedselresten. Daar sluit een andere buurtbewoner zich bij aan: "Het is hier een lopend buffet, logisch dat die ratten hier graag komen", zegt ze.