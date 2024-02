Esther wil 'plan B' voorkomen en doet nogmaals oproep voor donornier

Door haar suikerziekte leeft Esther van Onzen al van kleins af aan een leven met veel restricties en ziekenhuisbezoeken. Toch leert ze om te gaan met haar ziekte en geniet ze van haar leven op Texel. Maar dat verandert als haar nieren sinds een paar jaar steeds slechter blijken te werken. En de nood is inmiddels heel hoog, dus doet Esther nogmaals een oproep bij NH Helpt: "Ik ben op zoek naar een donornier."

Esther zoekt een donornier - Foto: NH Media / Kelly Blok

"Ik was vierenhalf jaar toen ik suikerziekte kreeg", vertelt Esther van Onzen (55) op de bank in haar appartement in De Koog. En dat was een lastige tijd voor haar gezin, want ook Esthers vader kampte met deze ziekte. Terugdenken aan die tijd doet de Texelse dan ook niet graag. "Tegenwoordig gaat het allemaal makkelijker, maar ik lag veel en lang in het ziekenhuis. Ik werd vaak drie keer per week met een ambulance afgevoerd. Het is dan ook een bepaalde angst voor ziekenhuizen die je ontwikkelt en heb daar nog steeds veel moeite mee", vertelt Esther.

"Vroeger moest alles afgewogen worden en mocht ik echt geen suiker" Esther van Onzen over haar suikerziekte

Maar door de jaren heen werden de technieken om om te kunnen gaan met suikerziekte beter, heeft Esther gemerkt. "Vroeger moest alles afgewogen worden en mocht ik echt geen suiker. Tegenwoordig kan je zeggen: ik neem een keer wat. Ik heb nu een sensor en dat scheelt wel, maar ik schommel wel nog steeds erg", vertelt Esther dan ook. Slechte nieren Maar de suikerziekte weerhoudt Esther er niet van om te genieten van het leven. Ze is graag buiten te vinden en heeft jarenlang gewerkt bij een sociale werkplaats in Den Burg. Maar daar moest ze, tot haar grote verdriet, mee stoppen omdat haar nieren steeds minder goed werken. En inmiddels is de tijd voor de Texelse zelfs gaan dringen, want haar nieren zullen het volgens de artsen niet lang meer doen. "Ik zat op een nierfunctie van veertien procent, maar denk dat ik nu rond de tien of iets daaronder zit", aldus Esther. En daarom zoekt ze met grote spoed naar een nieuwe nier. In november vorig jaar deed ze al een oproep bij NH Helpt. In onderstaande video is de oproep van Esther van vorig jaar bij NH Helpt te zien (tekst gaat door onder de video)

Esther heeft de hulp ingeroepen van NH Helpt op zoek naar een nierdonor - NH Nieuws

Drie mensen hebben zich aangemeld en één daarvan komt nog in aanmerking om zijn nier af te staan. Hij wacht op een uitnodiging van het ziekenhuis om medische testen te ondergaan. Niet iedereen kan namelijk zomaar een nier afstaan. "Je moet gezond zijn. Lichamelijk, maar ook mentaal. Je wordt helemaal doorgelicht", vertelt Esther. En dat wachten duurt lang, maar de kans dat deze persoon alsnog wordt afgewezen is, gezien de lange lijst aan vereisten, reëel. En daarom hoopt Esther dat meer mensen zich zullen aanmelden, en dat de kans op een donornier weer een stukje groter maakt. Want ze allesbehalve te wachten op plan B: gaan dialyseren. "Ik wil het dialyseren voorkomen. Je moet een katheter laten aansluiten en dat beperkt je nog meer. Je leven wordt weer anders en je moet een nóg strenger dieet", legt Esther uit. Euthanasie Hoewel praten over euthanasie zorgt voor tranen bij Esther, vindt ze het wel een belangrijk onderwerp om over te na te denken en te spreken. Ze heeft dit ook al aangekaart bij haar dokter. "Het is niet mijn eerste keus, maar het probleem is dat ik mijn hele leven al met die suiker zit. En wat komt er nog meer bij? Dat is mijn angst", vertelt Esther.

"Het is mijn laatste strohalm" Esther van Onzen

"Ik wist als kind al dat het erg zwaar zou worden, dus je weet ook wel dat het een keer mis kan gaan. Daar groei je naartoe denk ik. Ik denk dus dat het goed is om daar al over te praten met mijn dokter." Toch gaat Esther met goede moed door met haar zoektocht naar meer kandidaten die een nier aan haar af willen staan. "Als je nier van een levende donor hebt, waar ik dus naar op zoek ben, dan hoop je dat je daar nog twintig tot 25 jaar mee kan leven. Het is mijn laatste strohalm."