'Kilometers omvaren' als Rusterburger sluis niet wordt bemand met nieuwe vrijwilligers

De sluis in Rustenburg is de enige in West-Friesland die wordt bedient door vrijwilligers. Tenminste, als die er zijn. Want door een gebrek aan mankracht dreigt de sluis tijdens het vaarseizoen op sommige momenten gesloten te blijven. Sluiswachter Rob: "Als er geen vrijwilligers zijn, komen de boten hier voor niets."

Rob Idzerda is één van de sluiswachten in Rustenburg en hij zoekt meer collega's. "Er zijn te weinig vrijwilligers. Daarmee is de continuïteit van het bedienen van de sluis in het geding. Dus zijn we op zoek naar mensen die de sluis door de week of in het weekend willen bedienen."

Omvaren

Want geen vrijwilligers betekent geen doortocht. "Dan komen de boten voor niets. Dit is een belangrijk knooppunt in de route naar bijvoorbeeld Kolhorn. Als je moet omvaren, dan is dat al snel een aantal kilometers. We zijn als vrijwilligers misschien belangrijk, maar vooral enthousiast. Het is leuk om mensen te ontmoeten en met ze te praten. Soms heb je het druk, soms ook niet. Je werkt in de natuur. Het is leuk om te doen."

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij NH Helpt, die vrijwilliger Rob opzocht bij de sluis: