Nieuwe buurtbus voor Kerkelanden: "Ouderen komen hierdoor uit isolement"

Op dit moment rijden er twee busjes rond de wijk om de minder mobiele bewoners van Kerkenlanden rond te brengen. Denk daarbij aan een gratis lift naar de kapper of het winkelcentrum. Het idee komt uit de koker van Monique Gijsman. "Ik heb het ooit op tv gezien. Hiermee kunnen we de ouderen meer uit hun isolement halen."

Bij de vloot van twee busjes is nu ook de grotere 'buurtmobi on tour.' Dit grotere busje kan de ouderen over de wijkgrens brengen, bijvoorbeeld naar Beeld & Geluid of andere leuke ritjes maken. "We kunnen nu veel meer Hilversum in."

Vrijwilligerstekort

Maar bij een groeiende vloot hoort ook een groep vrijwilligers en daar is een schreeuwend tekort aan. "We komen chauffeurs tekort voor die extra dagen dat we kunnen rijden, want het wordt steeds drukker", schetst Monique. Naast de chauffeurs zoekt de organisatie ook nog telefonisten.