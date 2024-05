Forteiland Pampus zoekt meer vrijwilligers voor de moestuin

Jon Stuart heeft de acht moestuinvelden aangelegd op Pampus en hij begeleidt de vrijwilligers. Zelf woont hij op twee hoog en heeft haar een klein balkon. Als buitenmens kan hij zijn groene vingers kwijt op het eiland waarop hij verliefd werd. Jon laat mij onkruid verwijderen, want hier gaan over twee weken de komkommerplantjes in, die nu in zijn woonkamer worden opgekweekt.

De andere vrijwilligers zijn vol lof over Jon, omdat zij veel van hem leren. "Dankzij alle kennis die ik hier heb opgedaan, ben ik een eigen moestuin begonnen", vertelt één van hen. Van de groenten op het eiland, mogen de vrijwilligers alleen de buitenbeentjes (afgekeurde exemplaren) mee naar huis nemen. De rest wordt gebruikt op het eiland.

