"Dump geen schildpadden in de natuur, want ze overleven het niet"

"Mensen zien in een sloot of vijver schildpadden zitten en denken dan dat hun dier daar ook wel bij kan," vertelt hij, "maar schildpadden verteren geen voedsel onder de 18 graden en sterven een hongerdood. Omdat er telkens nieuwe schildpadden worden gedumpt, denken mensen dat het dezelfde dieren zijn".

Bijtwond

In de schuur van Ruud zitten ook twee schildpadden die onlangs in Berkhout en Obdam in tuinen rondliepen. Hij heeft een belangrijke tip voor iedereen die een schildpad in het wild tegenkomt: "Pak het dier aan de zij- of achterkant vast. Nooit aan de voorkant, want ze bijten ontzettend hard en nemen een hap uit je hand."