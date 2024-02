Jos en vele anderen melden zich met Helderse tatoeages: "Verliefd op de stad"

De oproep van Citymarketing Den Helder aan (oud-)Nieuwediepers met een échte Helderse tatoeage om zich te melden heeft veel reacties opgeleverd. De in Den Helder opgegroeide Jos Meijer (39) is een van de personen die de stad heeft vereeuwigd op zijn lichaam. "Ik wilde een tatoeage van Den Helder, omdat ik er een heel fijne tijd heb gehad. Voor mij is het een ontdekkingsparadijs geweest."

Meijer meldde zich aan nadat Citymarketing Den Helder via het NH-programma NH Helpt een oproep had gedaan. Citymarketing deed de oproep voor de promotiecampagne 'Verliefd op Den Helder'. Iedere persoon is op de foto gezet voor een foto-expositie.

Ook al woont Meijer er al sinds zijn twaalfde niet meer, toch voelt hij zich nog erg verbonden met Den Helder. Daarom heeft hij de watertoren op zijn lijf laten zetten. "Ik reed er altijd langs als ik naar school of naar de stad ging, en ik woonde er ook vlakbij. Het was voor mij een iconisch beeld."

De verliefdheid is voor hem voor het leven. "Als ik er ooit nog oud en kreupel terug kan kruipen, dan kom ik nog wel een keer terug", vertelt hij aan NH-presentator Rachel Morssink.

Conducteur

De Helderse tattoos die zijn ingestuurd, zijn erg veelzijdig. "Van een tattoo van onze vuurtoren Lange Jaap of de watertoren en nog veel meer", zegt Christiaan Verhoef van Citymarketing.

Tijdens de expositie is onder andere de foto van Meijer te zien. "Er zijn ook verhalen te vinden van mensen die echt hun trots voor Den Helder uiten. Zoals een vrouw die een kinderboekje heeft geschreven over vuurtoren de Lange Jaap, toen hij nog op omvallen leek te staan. Maar ook een conducteur die elke keer als hij Den Helder verlaat een fantastische speech geeft over dat Den Helder de mooiste stad is."

De foto-expositie opent morgen, op Valentijnsdag, om 14.00 uur in het Helderse stadhuis op Willemsoord. Hij is, tijdens de openingstijden van het stadhuis, tot en met 28 februari te zien.