Echt Helderse tatoeages gezocht: "Lange Jaap is thuiskomen"

Veel inwoners van Den Helder steken hun liefde voor de stad niet onder stoelen of banken. Sommige Jutters gaan nog verder: zij laten de stad of blikvangers ervan op hun lichaam vereeuwigen. Citymarketing Den Helder is op zoek naar mensen die de Lange Jaap of een ander typisch Helders beeld op hun huid hebben laten tatoeëren. NH Helpt speurt mee.

Tatoeage Den Helder van Raymond Knol - Foto: eigen foto

Christiaan Verhoef van citymarketing Den Helder sprak met NH over de zoektocht naar die typisch Helderse tatoeages. Citymarketing Den Helder startte vorig jaar rond Valentijnsdag de actie 'Verliefd op Den Helder', vertelt Christiaan Verhoef van het marketingbureau. Dat was volgens hem zo'n succes dat de actie dit jaar een vervolg krijgt. Het bedrijf is met name op zoek naar tatoeages van Jutters die Den Helder op hun huid dragen. "We kwamen erachter dat best veel mensen een tatoeage hebben van Den Helder", legt hij uit. En die mensen blijken meer dan een bereid een foto van hun Helderse tattoo te delen: het loopt storm, merkt Verhoef. Kengetal of een postcode op je lijf "We hebben al heel veel leuke aanmeldingen gekregen, ook met echt mooie foto's erbij." Als de actie afloopt is het de bedoeling dat de tatoeages door een professionele fotograaf worden vereeuwigd. Deze foto's komen vervolgens in een expositie te hangen. (Tekst gaat door onder de foto)

Tatoeage Den Helder van Joan Plaatsman - Foto: eigen foto