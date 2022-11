Henk Schiffmacher zet unieke tatoeage in de Nicolaaskerk: "Best wel emotioneel"

Rudolf Westerlink had het hoogste bod. Hij liet de unieke tatoeage op zijn onderarm zetten. "Heel mooi dat het door Henk is gemaakt. En ik vond het belangrijk dat het een tattoo van de patroonheilige van Amsterdam is."

Het idee ontstond in december vorig jaar, toen er in het teken van het Nicolaasjaar een reliek van de stadspatroon in de kerk werd geplaatst. "Henk Schiffmacher heeft toen deze tekening voor ons gemaakt", vertelt diaken Rob Polet.

Een échte

"Ik vind het een prachtige tekening", vervolgt Polet. "Het is een échte Schiffmacher: heel duidelijk en helder. Een mooie Sint-Nicolaas met ook de drie Andreaskruizen erin."

Toen het werk van Schiffmacher gedaan was, zegende de diaken de tatoeage in. "Best wel een emotioneel moment, vond ik", zegt Westerlink. "Hier ook in de kerk, echt heel mooi."

Wat Schiffmacher er zelf van vond? "Wel een hele andere plek dan wat ik gewend ben. Je moet een beetje op je woorden passen, voor de rest valt het wel mee."