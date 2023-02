Tatoeages hielpen Naardense Dazzle Dawn haar lichaam te accepteren, nu wint ze er prijzen mee

Het is niet zomaar een schoonheidswedstrijd die de 27-jarige Dazzle Dawn Drost uit Naarden heeft gewonnen. Sinds kort mag zij zich namelijk Miss Tattoo Benelux 2023 noemen. Het is niet de hoeveelheid tatoeages die haar aan de winst hielpen, maar de bijzondere verhalen die daarachter zitten. "Ik heb mijn lichaam heel lang gehaat", vertelt ze.

Dazzle Dawn is Miss Tattoo Benelux 2023 - NH Nieuws

De Naardense Dazzle besloot zich als grapje in te schrijven, maar nadat ze onverwacht door de voorrondes kwam moest ze afreizen naar Brussel. En met succes, want daar kreeg ze een sjerp om, kroon op en werd ze uitgeroepen tot Miss Tattoo Benelux 2023. "Natuurlijk moest ik huilen. Ik had het echt niet verwacht."

De prijs voor het winnen van deze titel is geen misselijke. Ze mag namelijk met een aantal andere winnaars naar Miami in de Verenigde Staten, waar ze onder andere mee gaat doen aan een fotoshoot. "Dat gaat sowieso een hele vette tijd worden."

En de inkt is nog lang niet opgedroogd. Zo moeten haar armen, buik, hals en rug nog voller getatoeëerd worden. "Ik weet nog niet wat ik op die plekken wil, maar ik wil wel in ieder geval helemaal vol."

Dysautonomie

Bij de internationale schoonheidswedstrijd Miss en Mister Tattoo zijn de tatoeages uiteraard het belangrijkste. Daarbij gaat het niet om de hoeveelheid, maar vooral de kwaliteit en verhalen erachter. Een van de meeste indrukwekkende verhalen achter de tatoeages is het verhaal over de ziekte die Dazzle heeft, dysautonomie.

Hierbij stoppen haar hersenen regelmatig opeens met signalen naar de rest van haar lichaam sturen en valt haar lichaam uit. "Het kost dan ook heel veel energie om mijn lichaam weer op te starten. In een slechte periode heb ik wel 18 aanvallen op één dag", vertelt ze. "Daardoor kon ik mijn opleiding niet afronden en heb ik mijn lichaam heel lang gehaat. Door mijn tatoeages heb ik weer van mijn lichaam leren houden."

Daarom staat op haar linker voorarm een hart, masker met zwarte ogen en hersenen die daarboven zweven.

Blauwe bes

Haar eerste tatoeage stond ook in het teken van haar aandoening. Op haar rug staat namelijk een hart met daarin 'Keep Fighting.' Op haar linker bovenarm staat een portret van haar ouders, die haar tijdens moeilijke periodes in haar leven hebben gesteund.

Maar niet elke tatoeage op haar lichaam heeft een bijzondere betekenis. "Soms is het ook een opvulling. Een blauwe bes is soms ook maar een blauwe bes", grapt ze.