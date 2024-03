Mariska biedt gratis cursus aan over gezond eten: "Het gaat om de balans"

De cursus over gezonde voeding is één van de initiatieven die wordt aangeboden bij het platform NH Helpt. Door middel van een aantal bijeenkomsten kun je meer te weten komen over wat écht gezonde voeding is, en waar je op moet letten bij het lezen van een etiket.

Op verschillende plaatsen in Medemblik en de gemeenten Schagen en Hollands Kroon wordt de cursus gegeven. "En binnenkort komt het ook naar de gemeente Koggenland", zegt Rinkel. "Het is bedoeld voor iedereen die zijn eigen gezondheid belangrijk vindt, die daarin investeren en die meer informatie kunnen gebruiken. Dat kunnen jonge moeders zijn met kinderen, maar ook ouderen. Als je maar geïnteresseerd bent in gezonde voeding."

Tijdens de bijeenkomsten wordt er niet gekookt. "Het is vooral informatief", licht Mariska toe. "Daarbij gaan we ook naar een supermarkt toe om het te laten zien." Met Pasen voor de deur, is de verleiding om chocolade eieren te eten heel groot. De initiatiefneemster laat weten dat je ze niet hoeft te laten staan. "Het gaat om de balans. Dus gezond eten aan de ene kant, en af en toe eens iets extra's, dat is helemaal prima."

Vanaf volgende maand in Medemblik

Het aanbod van de diëtiste en lifestylecoach is terug te vinden via de website van NH Helpt. De eerste bijeenkomst in Medemblik wordt op 5 april gehouden in sporthal De Muiter, en duurt van 09.30 tot 12.00 uur. In de weken daarna wordt de cursus gegeven op dezelfde locatie. Per wanneer het initiatief in de gemeente Koggenland wordt gelanceerd, is nog niet bekend.