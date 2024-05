Alkmaarse ouderendiners zijn zo'n succes dat er meer chauffeurs nodig zijn

Daan Faber heeft een drukke baan en een jong gezin, toch maakt hij tijd vrij om ouderen naar restaurants in Alkmaar te brengen. Zij eten één keer per maand samen tegen eenzaamheid. "Het is zo mooi om te zien hoe vrolijk de mensen zijn als ze instappen. Dat geeft zo'n goed gevoel", vertelt Daan in het televisieprogramma NH Helpt.