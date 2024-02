Wens komt uit: schoolplaat zonder Afsluitdijk voor museum Het schooltje van Dik Trom

Al sinds de opening van Het schooltje van Dik Trom in Etersheim zoekt men al naar deze bijzondere schoolplaat. Het gaat om de kaart van Nederland zonder Afsluitdijk en Bas van Gelderen laat de langgekoesterde wens eindelijk in vervulling gaan. "Je maakt ons er ontzettend blij mee", zegt Petra Lange van het museum enthousiast tegen de gulle gever.

Voordat de school sloot, was de Afsluitdijk nog niet af en juist daarom willen de vrijwilligers dolgraag een schoolplaat hebben zonder de dijk. Gever Bas van Gelderen vond jaren geleden precies zo'n plaat bij het grofvuil en besluit nu dat het tijd is om het weg te geven. Een bijzonder weetje: Etersheim staat zelfs op de kaart. Tekst gaat door onder de foto.

Het museum was tot 1940 een school. Op deze school werkte Cornelis Johannes Kieviet, de schrijver van de Dik Trom-reeks. De schrijver gaf er van 1883 tot en met 1903 les. In die tijd schreef Kieviet ook het eerste boek over het ondeugende blonde jochie. In totaal telt het museum zo'n 1.200 kinderboeken.

Met de schoolplaat zijn de vrijwilligers blij, maar met nog meer vrijwilligers springen ze helemaal een gat in de lucht. Het schooltje van Dik Trom zoeken namelijk vrijwilligers die bezoekers willen 'terugbrengen in de tijd van toen'. Het museum is ongeveer 3,5 uur open in het weekend en één keer in de maand helpen is volgens de huidige vrijwilligers al enorm helpend.

Wil je een handje helpen in het museum? Meer informatie en nog veel meer vraag en aanbod vind je via NH Helpt.