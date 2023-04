Dik Trom spreekt nog altijd tot de verbeelding: museum in Etersheim bestaat 10 jaar

Stond het pand eerst nog op de nominatie om gesloopt te worden, nu is het alweer tien jaar geleden dat het Schooltje van Dik Trom in Etersheim werd geopend. Het kleine museum bestaand uit een schoolklas en een bijgebouw en laat zien hoe het onderwijsleven rond 1900 eruit moet hebben gezien. Vandaag werd er uitgebreid stilgestaan bij het tienjarig bestaan, onder andere met een jubileumboek.

De auteur van de kinderboeken rondom Dik Trom was onderwijzer Johan Kieviet. Museumvrijwilliger Eef de Hilster vertelt dat de boeken zich eigenlijk afspelen in Hoofddorp en dat mensen soms verbaasd zijn dat juist in Etersheim een museum is ingericht over de kinderheld. "Veel mensen hebben niet het idee dat het verhaal hier ook ontstaan is, maar Kieviet heeft hier echt zijn eerste Dik Trom-boek geschreven."

"Hij heeft hier ook gewoond", vult zijn vrouw en medevrijwilliger Thea aan. "Ik denk dat het wel een vriendelijke man was. Streng, maar niet hardhandig. Hij liet de kinderen de dingen lezen die hij schreef om te kijken hoe ze reageerden. En zo is Dik Trom ontstaan."

