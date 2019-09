In Vogelvlucht: 'Welkom in Etersheim, het land van Dik Trom'

ETERSHEIM - 'Welkom in het land van Dik Trom'. Dat valt te lezen op de plaatsnaamborden als je Etersheim binnenrijdt. In het plaatsje waar de schrijver (C.J. Kieviet ) van de bekende kinderboeken ooit schoolhoofd was, is een kinderboekenmuseum dat een mooi beeld geeft van het vroegere onderwijs.

Etersheim betekent 'uiterste woonplaats', een naam die te danken is aan de ligging aan het IJsselmeer. Het oude dorp uit 800 is verzwolgen door de zee, maar later herbouwd op de huidige plek. De toren van de kerk was bouwvallig en is daarom gesloopt. De kerk is nu een B&B.

