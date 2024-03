Zoektocht naar schilderij dat twintig jaar geleden uit gemeentehuis van Laren werd gestolen

De posters zijn het werk van journalist en schrijver Lex Boon. Hij is al meer dan twee jaar op zoek naar dit schilderij van de Noorse schilder Martin Borgord. “Ik schrijf een boek over gestolen kunst en hoe gestolen schilderijen van de onderwereld naar de bovenwereld gaan. Dat deed ik eigenlijk aan de hand van het schilderij Lentetuin van Van Gogh, dat ook hier in Laren is gestolen”, vertelt Lex

Vergeten schilderij

“Ik wilde graag ervaren hoe het is om een kunstdetective te zijn en hoe dat werkt. Per toeval kwam ik erachter dat dit schilderij van Borgard in 2004 ook gestolen is. Alleen iedereen in Laren was het vergeten en nu doe ik een poging om het terug te halen. Misschien ligt het ergens in een schuur of in een kringloopwinkel. Ik hoop dat iemand mij belt”, aldus Lex.