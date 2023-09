'Gestolen Van Gogh in het holst van de nacht teruggegeven op Amstelveld'

Het Van Gogh-schilderij Lentetuin, dat 3,5 jaar na een diefstal weer terecht is, zou in het holst van de nacht op het Amstelveld, op een bankje onder een boom, zijn teruggegeven. Dat vertelt kunstdetective Arthur Brand in een interview met De Telegraaf, waarin hij bekendmaakt dat hij het schilderij boven water heeft gehaald.

Het schilderij werd in maart 2020 uit het Singer Laren gestolen. Brand probeerde in de 3,5 jaar die volgden het kunstwerk op te sporen. Uiteindelijk met succes, zo blijkt nu.

Volgens Brand gebruiken criminelen de schilderijen als ruilmiddel voor strafvermindering. De laatste maanden zou het alleen steeds minder aantrekkelijk zijn geworden om het werk in bezit te hebben. "De Van Gogh werd gewoon te heet. Mensen wilden van het werk af. Het moment van teruggave kwam steeds dichterbij", vertelt Brand in De Telegraaf.

Brand kreeg twee weken geleden een appje van iemand die volgens de detective niets te maken had met de diefstal of heling, maar wel over de Van Gogh kon beschikken.

Bankje onder boom

Het duurde even voordat het vertrouwen van de man gewonnen kon worden, zegt Brand, maar gisternacht lukte het een afspraak te maken over de overhandiging van het schilderij. "Ik bezocht een feest van acteur Jeroen van Koningsbrugge met tout bekend Amsterdam. Ik sloop van het terrein af naar het Amstelveld. Daar, in het donker op een bankje onder een boom, ontmoette ik hem. Hij was enorm zenuwachtig. Ik zei dat iedereen hem alleen maar dankbaar zou zijn."

Zoals afgesproken kreeg Brand de Van Gogh in handen. Museumdirecteur Andreas Bluhm van het Singer Laren zat even verderop in een kroeg te wachten. Hij constateerde ter plekke dat het om het echte exemplaar ging.

Schade

Het werk heeft lichte schade opgelopen en moet gerepareerd worden. Het museum maakt van de gelegenheid gebruik om het werk nader te onderzoeken.

De rover van het schilderij, Nils M., werd ruim een jaar na de diefstal aangehouden. Vorig jaar werd hem in hoger beroep een celstraf van acht jaar opgelegd.

Lentetuin is niet het eerste Van Gogh-schilderij dat ooit uit een museum werd gestolen. In 2002 werden Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Congregation leaving the Reformed Church in Nuenen (1884) uit het Van Gogh Museum gestolen. Ze doken pas in 2016 weer op