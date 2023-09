Geroofd Van Gogh-kunstwerk uit Singer Laren na drie jaar boven water

Het uit museum Singer Laren geroofde schilderij van Vincent van Gogh is weer terecht. Het werk werd meer dan drie jaar geleden 's nachts geroofd van de wand van het Larense museum en belandde vervolgens in handen van de zware misdaad. Kunstdetective Arthur Brand heeft het schilderij na lang onderhandelen teruggekregen. Het nieuws zorgt ook voor grote vreugde bij Singer Laren.

Dat de geroofde Van Gogh weer terug is, leidt tot gejuich in museum Singer Laren. Museumdirecteur Evert van Os vertelt vanmorgen tegen NH nog een beetje beduusd te zijn. "We hebben het vanmorgen gehoord en beseffen eigenlijk nog niet echt dat het waar is. Dit is fantastisch nieuws."

Het geroofde schilderij is sinds gistermiddag in handen van kunsthistoricus Arthur Brand, die het schilderij sinds de roof opspoorde en lang onderhandelde over de terugkeer.

Gejuich en champagne

Museum Singer Laren had het Van Gogh-werk in bruikleen van het Groninger Museum en bleef de zaak daardoor altijd volgen. "Het deed natuurlijk enorm pijn. We hadden iets geleend van iemand en dat werd gestolen. Dat is op z'n zachtst gezegd natuurlijk niet leuk. We vinden het fijn dat het werk nu terug is. Niet alleen voor ons, maar vooral voor het Groninger Museum en eigenlijk voor de hele Nederlandse kunstwereld."

Van Os verzekert dat er vandaag nog wel een flesje champagne wordt ontkurkt in het museum. "Toen we het vanmorgen hoorden hebben we echt staan juichen. We gaan dit vanmiddag ook echt nog wel even vieren. Dit is een mooie dag. Wij zijn blij dat we dit vervelende hoofdstuk eindelijk kunnen afsluiten."

Kunstroof wereldnieuws

De nachtelijke kunstroof was drie jaar geleden wereldnieuws. Diep in de nacht verschafte een kunstrover zich toegang tot Singer Laren door met een grote hamer de glazen toegangsdeur kapot te slaan. Razendsnel griste hij vervolgens het schilderij van de muur om vervolgens weer in de nacht te verdwijnen.

Al snel waren er geruchten dat het kunstwerk - het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar uit 1884 - was gestolen in opdracht van zware criminelen. Dat gebeurde in het verleden wel vaker. Criminelen gebruiken zo'n kunstwerk dan als 'wisselgeld' in de onderhandeling voor strafvermindering.