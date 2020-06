Foto's opgedoken van uit Singer Laren gestolen Van Gogh-schilderij

LAREN - Er is een teken van leven van het meesterwerk van Vincent van Gogh dat afgelopen voorjaar werd gestolen uit museum Singer Laren. Er zijn recente foto's opgedoken waarop het schilderij te zien is.

Het schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' werd in de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart gestolen uit Singer Laren. Van de dader ontbreekt nog altijd elk spoor, maar het schilderij duikt nu op. Er circuleren foto's in het criminele circuit, die ook in het bezit zijn van kunstdetective Arthur Brand.

Kunstdetective Brand laat aan NH Nieuws weten dat hij ervan uitgaat uit dat het om foto’s gaat van het authentieke schilderij en niet van een vervalsing. Ook de achterkant van het kostbare doek is gefotografeerd en daarop staan enkele unieke, niet te vervalsen kenmerken. "Dit is echt. Dat durf ik wel met zekerheid te zeggen", aldus Brand. "Dat er nu foto's opduiken waarop het schilderij te zien is, is een enorme opluchting. Het schilderij ziet er verder ook nog goed uit. Dat is een goed teken."

De foto's van het schilderij zijn gemaakt op of na 30 mei, twee maanden na de kunstroof uit het Larense museum. Op een van de foto's is naast het schilderij een krant van die dag te zien.

Criminele circuit

De foto's van het schilderij gaan volgen Brand rond in het criminele circuit, mogelijk om kopers in de onderwereld te zoeken. Het is in het verleden vaker voorgekomen dat gestolen meesterwerken in criminele handen is gekomen, als ruilhandel bijvoorbeeld voor een deal met justitie.

Het is voor het eerst dat er een teken van leven is van het schilderij. Het recherche-onderzoek naar de kunstroof is nog altijd in volle gang.

Goed teken

Dat het schilderij nu opduikt op foto's is volgens Brand een goed teken. "Het betekent in ieder geval dat het nog niet vernietigd is. Dat is wat je wel vaak ziet als zo'n zaak in de publiciteit komt en er beelden van de roof op televisie komen. De daders krijgen het dan soms te heet onder hun voeten en raken in paniek. Dat is nu niet het geval en dat bewijst ook maar weer dat het gaat om professionele daders die weten wat ze doen."

Of het schilderij nu snel terugkomt, is volgens Brand koffiedik kijken. "Dat weet je natuurlijk nooit, maar de kans is in ieder geval een stuk groter geworden", aldus de kunstdetective. De foto's van het schilderij zijn ondertussen ook in het bezit van de recherche. Brand: "Dit schilderij moet zo snel mogelijk terug naar de rechtmatige eigenaar."

Museum opgelucht

Museum Singer Laren reageert opgelucht dat er 'in ieder geval een teken van leven' van het schilderij is. "We zijn ontzettend blij dat het er nog is en dat het op het oog nog in goede staat verkeert. We hopen dat het schilderij zo snel mogelijk weer in goede staat terugkeert bij het Groninger Museum", aldus een woordvoerder van Singer Laren.