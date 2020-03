Kunstdetective: "Van Gogh gestolen uit Singer Laren door professionele criminelen"

LAREN - De diefstal van het Van Gogh-kunstwerk uit Singer Laren is het werk van professionele criminelen die precies hebben geweten waar ze moesten zijn. Dat zegt kunstdetective Arthur Brand op NH Radio. "Ze hebben waarschijnlijk in de afgelopen tijd al in het museum rondgelopen om te kijken hoe ze het kunstwerk konden stelen."

NH Nieuws

Het gestolen werk van Vincent van Gogh belandt volgens Brand waarschijnlijk in het criminele circuit. Dat leidt hij af uit de manier waarop de daders te werk zijn gegaan. "Ze zijn recht op hun doel afgegaan, simpel door de voordeur te forceren. Dat is in het verleden wel vaker zo gebeurd. Het is onder meer voorgekomen dat een grote crimineel opeens met het doek op de proppen komt om strafvermindering te krijgen, Kees Houtman heeft dat onder meer eens geprobeerd en zo twee gestolen Van Goghs teruggebracht. Dat kunstje wordt wel vaker herhaald, die zaken halen dan ook het nieuws. Het lijkt er sterk op dat dit het werk is van een 'copycat'", zo vertelt Brand.

Quote "Vaak wordt zo'n roof binnen paar maanden opgelost. Als dat niet lukt, duurt het vaak wel tien of twintig jaar" Kunstdetective arthur brand

Kunstdetective Arthur Brand heeft een goed trackrecord als het gaat om het opsporen van gestolen kunst. Zo spoorde de Amsterdammer al eens gestolen kunstwerken uit het Westfries Museum op. Vele zaken volgt hij op de voet. Er bestaat volgens Brand een goede kans dat de gestolen Van Gogh redelijk snel weer wordt teruggevonden. "Meestal duurt dat maar een paar maanden. Als dat niet lukt, duurt het vaak wel tien of twintig jaar. Als je de daders niet snel pakt, verdwijnt het kunstwerk echt in de onderwereld." Vermoedens De Amsterdamse kunstdetective volgt het onderzoek naar de gestolen Van Gogh met grote belangstelling. "Als je kijkt naar hoe de daders te werk zijn gegaan, heb ik ook wel mijn vermoedens. De politie zal de komende tijd zonder twijfel kijken naar vele bewakingsbeelden. Het kan niet anders dan dat de daders al eerder in het museum zijn geweest om te kijken hoe ze het schilderij zouden kunnen stelen. Ze hebben naar de omgeving gekeken, naar de beveiliging. Dat kan niet anders. Het schilderij was ongetwijfeld goed beveiligd, maar als criminelen het willen stelen dan lukt dat ze altijd wel. Hoe goed de beveiliging ook is." Zelf heeft Brand naar eigen zeggen nog geen telefoontjes gehad om te helpen bij de zoektocht naar het schilderij. "Ik heb wel contacten bij de politie, die hebben mij nog niet gebeld. Maar sinds gisteren staat de telefoon wel roodgloeiend. De hele internationale pers belt me over de zaak op. Dat geeft ook al aan hoe groot dit is. Het is een Van Gogh, echt een topstuk."