Werk van Van Gogh gestolen bij kunstroof uit Museum Singer in Laren

LAREN - Een kunstwerk van Vincent van Gogh: dat is wat inbrekers vannacht hebben buitgemaakt bij het Singer-museum in Laren. Het museum reageert geschokt na de diefstal van een van haar topstukken.

Volgens Singer Laren is de beveiliging momenteel 'volgens protocol'. "We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren", voegt Evert van Os, de algemeen directeur van het museum toe.

De diefstal is een enorme klap voor Singer Laren. "Ik ben geschokt en ongelofelijk pissig dat dit is gebeurd. Dit is een grote klap. Voor ons, voor het Groninger Museum en voor ons allemaal", zegt Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur van Singer Laren. "Het komt extra hard aan, juist in deze tijd."

Het gestolen schilderij is 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884' van de Nederlandse grootmeester. Singer Laren had het stuk in bruikleen van het Groninger Museum.

Kunstwerk 'van ons allemaal'

Ook het Groninger Museum reageert geschokt. "Dit is een diefstal van een werk van ons allemaal. Het is niet van ons, het is van het Nederlandse volk. We laten ons niet afschrikken. We gaan er voor zorgen dat het zo snel mogelijk weer terug is", reageert Andreas Blühm, de directeur van het Groninger Museum.

De inbrekers sloegen vannacht rond 3.15 uur toe. Ze kwamen binnen door onder meer de glazen voordeur te forceren.

In Singer Laren hangen onder meer werken van Jan Toorop, Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. De hele collectie van het museum telt zeker 3.000 kunstwerken.

Eerdere roof

Het is niet voor het eerst dat het Larense museum doelwit is van inbrekers. In januari 2007 was er zelfs een grote kunstroof. Toen werden uit de museumtuin zeven beelden gestolen, waaronder een afgietsel van het beeld De Denker van Rodin. Dat werd later zwaar verminkt teruggevonden.