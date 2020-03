Van Gogh-roof komt hard aan bij museumdirecteur: "Heel pissig over"

De Lorm werd vannacht wakker van zijn telefoon: het waren foto's van een inbraak in zijn museum, al was de buit toen nog onbekend.

De inbrekers sloegen rond 3.15 uur toe. "Ze hebben een ruit ingeslagen en zijn naar binnen gegaan", vertelt politiewoordvoerder Joost Lanshage. "Uiteraard moet verder onderzoek uitwijzen wat er precies is gebeurd." Meer details kan hij op dit moment niet geven.

Museumdirecteur De Lorm steekt zijn boosheid over de roof niet onder stoelen of banken. "Mijn missie is om kunst en cultuur over te dragen aan het publiek. Dat een van de werken van de meest geliefde en beroemde schilders ons ontnomen wordt, is heel erg. Daar ben ik pissig over."

Het gestolen schilderij heeft Van Gogh in 1884 geschilderd toen hij bij zijn ouders in Nuenen was. De museumdirecteur legt uit hoe het schilderij eruit ziet: