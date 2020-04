VIDEO: Dader kunstroof Laren slaat deur in en rent met Van Gogh onder armen weg

LAREN - Een kwestie van een minuut was het ongeveer: zo snel griste de dader van de kunstroof in museum Singer Laren een kunstwerk van Vincent van Gogh van de muur om vervolgens snel op de vlucht te staan. Dat is te zien op bewakingsbeelden uit het museum.

Bureau NH

De dader sloeg toe in de vroege ochtend van maandag 30 maart. Bij de kunstroof werd het miljoenenwerk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884 van de Nederlandse grootmeester gestolen. Singer Laren had het stuk in bruikleen van het Groninger Museum. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe er in het holst van de nacht een motor vanaf de Hein Keverweg naar het museum aan de Oude Drift komt rijden. De bestuurder wacht even op het kruispunt en dooft dan de koplampen.

Razendsnelle actie Na een tijdje roerloos te hebben gestaan, loopt de man van de motor naar de voordeur van het museum. Met grof geweld wordt de glazen toegangsdeur van het museum aan gruzelementen geslagen. Binnen in het museum moet de dader weer zijn moker gebruiken om de deur naar de museumzaal ook kapot te slaan. Daarna gaat het snel. De dader rent de zaal binnen, pakt het schilderij en rent weer weg. Hoe de man binnen in het museum verder te werk gaat, staat ook op beeld. De politie heeft er voor gekozen die beelden nu nog niet uit te zenden. Getuigenoproep Volgens de politie is het nog niet duidelijk of de dader hulp heeft gehad van een handlanger, die het schilderij misschien snel heeft overgenomen. Mede daarom wordt nog altijd gezocht naar getuigen. De politie zoekt specifiek naar twee getuigen die op het moment van de inbraak in de buurt waren. Het gaat om de bestuurder van een bestelwagen die net voor de inbraak voor het museum langs de Naarderstraat inrijdt. Ook is op de beelden een glimp van een fietser te zien die voorbij rijdt. Deze twee mogelijke getuigen worden verzocht zich te melden Mensen die meer weten over de overval, of in de bewuste nacht mogelijk iets gezien hebben, of die camerabeelden van die bewuste nacht hebben worden verzocht contact op te nemen. Ook als iemand weet welk logo op de auto van de mogelijke getuige staat : Laat het weten.

