Singer Laren hoopt dat hoge straf voor Van Gogh-rover nieuwe kunstrovers afschrikt

Van Os hoopt dat hiermee een duidelijk signaal is afgegeven naar criminelen. "Zodat dit soort ernstige misdrijven in de toekomst niet meer gepleegd worden", zegt hij.

Heel veel meer wil het museum niet over de straf kwijt. "Voor ons is natuurlijk het allerbelangrijkste dat het schilderij snel en onbeschadigd weer in het Groninger museum te zien zal zijn."

Singer Laren had het Van Gogh-werk op het moment van de roof in bruikleen van het Groninger Museum.

Geen spoor

Nog altijd is er geen spoor naar het kunstwerk dat in zijn geheel 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen' heet. Het museum hoopt dat de aandacht voor de zaak eventueel voor nieuwe tips zorgt, maar maakt zichzelf geen illusies. "Het zou geweldig zijn als we binnenkort in het Groninger Museum het kunstwerk kunnen terugbrengen, maar op dit moment weten ook wij echt helemaal niet waar het kunstwerk zou zijn."