Van Gogh-rover verdwijnt voor acht jaar achter de tralies en moet miljoenen betalen

Nils M. (59) krijgt de maximale gevangenisstraf van acht jaar voor het roven van twee wereldberoemde schilderijen. De rechtbank acht bewezen dat M. in maart vorig jaar het kunstwerk 'Lentetuin' van Vincent van Gogh uit Singer Laren heeft gestolen en in augustus dat jaar ook kunstroof pleegde in Leerdam. Volgens de rechtbank heeft de man niet alleen de musea benadeeld, maar ook de samenleving en het internationale publiek.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie twee weken geleden. De rechtbank noemt het zelf in een verklaring een 'bijzonder hoge straf'. De rechtbank komt tot deze straf, omdat de schilderijen 'onderdeel uitmaken van het nationaal cultureel erfgoed'.

Het dna van M. dat op beide plaats delicten is aangetroffen is volgens de rechtbank doorslaggevend. De man kon in de rechtbank niet verklaren hoe dat kan. Daarnaast is hij eerder veroordeeld voor een vergelijkbare kunstroof en zijn er duidelijke overeenkomsten tussen beide roven vorig jaar.

Miljoenen vergoeden

M. stal naast het kunstwerk van Singer ook het kunstwerk 'Twee lachende jongens' van Frans Hals uit het Hofje van Aerden in Leerdam. Dat kunstwerk wordt geschat op een waarde van 16 miljoen euro, maar is slechts verzekerd voor 7 miljoen euro.

De rechtbank bepaalt dat M. het verschil tussen die bedragen moet vergoeden. Ook is M. veroordeeld voor bezit van een vuurwapen en een grote hoeveelheid harddrugs.