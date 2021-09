Verdachte Larense Van Gogh-roof voor de rechter: dit weten we over de zaak

Anderhalf jaar na de geruchtmakende kunstroof uit museum Singer Laren staat vandaag de verdachte van de diefstal voor de rechter. Het gaat om Nils M. (58), een man van wie je - na meerdere kunstroven de afgelopen jaren - haast zou kunnen zeggen dat kunstroven zijn beroep is. Nu moet M. zich verantwoorden voor onder meer het stelen van het werk 'Lentetuin' van Vincent van Gogh uit Singer Laren. Een topwerk, dat tot op de dag van vandaag spoorloos is.

Laren trilt anderhalf jaar geleden op haar grondvesten als op een frisse voorjaarsochtend blijkt dat er ingebroken is in museum Singer Laren. Al snel wordt bekend dat er kunst gestolen is. Welk werk de dader of daders hebben meegenomen, wordt na een dag gissen bekend gemaakt: het gaat om een Van Gogh en op precies te zijn om het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884. Een schilderij dat Singer Laren in bruikleen heeft van het Groninger Museum.

De diefstal komt keihard aan. "Ik ben geschokt en ongelofelijk pissig dat dit is gebeurd. Dit is een grote klap. Voor ons, voor het Groninger Museum en voor ons allemaal", zegt Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur van Singer Laren na afloop.