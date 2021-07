Verdachte Larense Van Gogh-roof hoort strafeis na de zomer, onderzoek loopt nog

De bekende kunstrover Nils M. wordt ervan verdacht vorig jaar maart het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh te hebben gestolen uit museum Singer Laren. Een klein half jaar later zou hij nog eens toe hebben geslagen en het werk 'Twee lachende jongens' van Frans Hals uit het Leerdamse museum Hofje van Mevrouw Aerden hebben gestolen.

Onderzoek naar sporen

Nils M. werd drie maanden geleden aangehouden als verdachte van de twee kunstroven. Het onderzoek naar de twee diefstallen loopt nog, zo werd vandaag in de rechtbank duidelijk.

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar glasscherven die niet alleen aangetroffen zouden zijn in de schoenzolen van M., maar ook in museum Singer Laren. De officier van justitie wacht nog op enkele rapporten daarover.

Andere verdachte

Daarnaast moet justitie nog een andere mogelijke verdachte verhoren, van wie ook sporen zijn aangetroffen in het museum de ochtend na de kunstroof. Dat zou impliceren dat M. tijdens de kunstroof hulp heeft gehad van een andere verdachte, iets wat de officier van justitie nog niet uitsluit.

Naast de sporen van de Larense kunstroof wordt er ook nog onderzoek gedaan naar gevonden sporen na de kunstroof uit het Leerdamse museum Hofje van Mevrouw Aerden. Ook daar gaat het om schoensporen.

De officier van justitie verwacht nog een maand nodig te hebben om de onderzoeken af te ronden. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat nu op de rol voor vrijdag 10 september. De verwachting is dan dat M. zelf ook in het beklaagdenbankje plaatsneemt. Of hij dan ook een uitgebreide verklaring gaat afleggen over de twee kunstroven, kon zijn advocaat vandaag nog niet bevestigen.