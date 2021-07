Verdachte Van Gogh-roof voor het eerst voor rechter, maar waar is het schilderij?

Welk kunstwerk de rovers hebben meegenomen wordt pas 's middags bekend, als het museum een persconferentie geeft. Het meegenomen schilderij blijkt een werk van meester Vincent van Gogh, het werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884. Singer Laren had het stuk in bruikleen van het Groninger Museum.

Slechts een dag na de roof wijst kunstdetective Arthur Brand al naar professionele criminelen . Dat leidt hij af van de manier waarop de dader van de kunstroof te werk is gegaan: recht op hun doel af door simpelweg een deur te forceren. De kunstdetective vermoedt dat het kunstwerk gestolen is door grote criminelen, om te gebruiken als inzet voor strafvermindering. "Dat kunstje wordt wel vaker herhaald", vertelt Brand. Een maand later heeft hij al concrete sporen naar het geroofde kunstwerk.

"Dat er nu foto's opduiken waarop het schilderij te zien is, is een enorme opluchting. Het schilderij ziet er ook nog goed uit. Dat is een goed teken"

Dat het schilderij daadwerkelijk in handen is van criminelen, wordt vier maanden later nog maar eens bevestigd als er foto's opduiken waarop het schilderij te zien is. Het gaat om foto's die al een paar weken eerder zijn gemaakt, slechts twee maanden na de kunstroof. Het schilderij staat er in goede staat op en over de echtheid van het schilderij is geen enkele twijfel. "Dit is echt. Dat durf ik wel met zekerheid te zeggen", aldus Arthur Brand. "Dat er nu foto's opduiken waarop het schilderij te zien is, is een enorme opluchting. Het schilderij ziet er verder ook nog goed uit. Dat is een goed teken."

Drugscrimineel heeft gestolen kunstwerk

Met een teken van leven van het schilderij gaat de zoektocht naar het kunstwerk en de dader verder. Een half jaar na de roof komen er voor het eerst nóg concretere sporen naar het kunstwerk.

Het verhaal dat de peperdure Van Gogh in opdracht is gestolen voor een crimineel die het wil gebruiken als inzet voor strafvermindering wordt steeds duidelijker. Een klein jaar na de kunstroof wordt er voor het eerst ook een naam genoemd: Peter Roy K., de eigenaar van een groot Amersfoorts transportbedrijf en een verdachte in een grote drugszaak. Er worden op twee locaties die gelieerd zijn aan K. invallen gedaan, maar het schilderij wordt niet gevonden. Zelf zwijgt K. in alle toonaarden.

Afgelopen voorjaar maakt het Openbaar Ministerie bekend dat het Peter Roy K. definitief verdenkt van heling van het schilderij.

Verdachte gepakt

Een week eerder wordt een verdachte aangehouden voor de kunstroof zelf. Het gaat om een 58-jarige Baarnaar. Volgens de politie kon de man worden aangehouden na 'maandenlang intensief onderzoek' en is de aanhouding 'een belangrijke stap in het onderzoek'.

De opgepakte verdachte wordt niet alleen verdacht van het stelen van het veelbesproken Van Gogh-werk, maar ook van het schilderij 'Twee lachende jongens' van Frans Hals uit het Leerdamse museum Hofje van Mevrouw Aerden in Leerdam een paar maanden later.

