'Opgepakte verdachte Van Gogh-roof is bekende Franse kunstdief'

De verdachte die vastzit voor de geruchtmakende kunstroof uit Singer Laren, waarbij eind maart vorig jaar een schilderij van Vincent van Gogh werd gestolen, is de bekende Franse kunstdief Nils M. Dat meldt De Telegraaf op basis van eigen onderzoek. Het Openbaar Ministerie wil dat in het belang van het onderzoek nog niet bevestigen.

De Fransman van Tunesische afkomst woont al enkele jaren in Nederland en wordt met meerdere kunstroven in verband gebracht. Zo zat hij negen jaar geleden achter een spectaculaire kunstroof uit Museum Gouda. Nils M. blies toen met een bom de deur van het museum open en ging met een zogeheten monstrans van verguld zilver aan de haal. De kunstrover werd daarvoor later veroordeeld tot zes jaar cel.

Nu zou M. dus opnieuw hebben toegeslagen door het veelbesproken schilderij 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' van Vincent van Gogh uit Singer Laren te hebben gestolen. Het schilderij werd eind maart vorig jaar 's nachts gestolen uit het Larense museum nadat de dader met een enorme hamer de glazen deuren van het museum kapotsloeg. Singer Laren had de Van Gogh op dat moment in bruikleen van het Groninger Museum.

Een paar maanden na de Van Gogh-roof, in augustus, werd uit Leerdamse museum Hofje van Mevrouw van Aerden ook het schilderij 'Twee lachende jongens' van Frans Hals gestolen. Het Openbaar Ministerie dicht de diefstallen van de twee meesterwerken toe aan dezelfde verdachte. De man, waarvan tot nu toe alleen bekend is dat het een 58-jarige man uit Baarn is, werd begin deze maand opgepakt.

Kunstwerken nog zoek

De verdachte van de twee kunstroven zit nog steeds in volledige beperking vast voor de roof van de twee schilderijen. Dat betekent dat hij los van het contact met zijn advocaat, geen contact met de buitenwereld mag hebben. Het onderzoek naar de twee kunstroven is nog in volle gang. Van de twee schilderijen ontbreekt nog altijd elk spoor. Justitie verdenkt drugscrimineel Peter Roy K. van heling van de twee schilderijen. De werken zouden uit zijn naam zijn gestolen zodat ze ingezet konden worden bij onderhandeling over strafvermindering.