Man (58) aangehouden voor veelbesproken Van Gogh-roof uit Singer Laren

Er is een verdachte aangehouden voor de kunstroof uit museum Singer Laren vorig jaar. Dat bevestigt de politie. Het gaat om een 58-jarige man uit Baarn. Het geroofde schilderij, het werk 'Lentetuin' van Vincent van Gogh, is nog steeds spoorloos.

De verdachte werd vanmorgen door de politie van zijn bed gelicht. De man wordt naast de veelbesproken Van Gogh-roof uit Singer Laren vorig jaar maart verdacht van het stelen van een Frans Hals uit museum Hofje van Mevrouw Aerden in Leerdam.

Volgens de politie kon de man worden aangehouden na 'maandenlang intensief onderzoek' en is de aanhouding 'een belangrijke stap in het onderzoek'.

Schilderijen nog altijd spoorloos

De gestolen Van Gogh en het werk van Frans Hals zijn nog altijd spoorloos. Er kwamen het afgelopen jaar wel meerdere tekenen van leven van de Van Gogh. Het vermoeden bestond al snel dat het werk in handen is van criminelen, zodat het kan worden ingezet bij onderhandelingen over strafvermindering.

Afgelopen zomer doken er foto's op van de Van Gogh, waarop het schilderij in vrij onberispelijke staat te zien was. Het schilderij zou in handen zijn van Peter Roy K., eigenaar van een groot transportbedrijf in Amersfoort en verdachte in een grote drugszaak. Het is niet de man die achter de roof zelf zit.