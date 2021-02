'Crimineel wil gestolen Van Gogh teruggeven in ruil voor strafvermindering'

LAREN - De zaak rond de criminelen achter de Van Gogh-roof uit het museum Singer in Laren is mogelijk een stap dichterbij . De politie heeft een man in het vizier die ook een verdachte is in een grote drugszaak. Er zou tevergeefs onderhandeld zijn over teruggave van de kunst in ruil voor strafkorting.

Dat blijkt uit onderzoek van De Telegraaf en de redactie van het misdaadprogramma Crime Desk. De 51-jarige kunstdetective Arthur Brand onderhandelde maandenlang met iemand uit de omgeving van de drugsverdachte en transportbaas.

Brand laat in een bevestiging weten dat de transportbaas het werk in zijn bezit zou hebben en dat de gesprekken over het schilderij Lentetuin uit 1884 tot nu toe niets hebben opgeleverd. "Knap speurwerk van jullie. Het klopt dat dit de man is met wie ik indirect onderhandeld heb. Ik moet wel zeggen dat ik niet denk dat het spaak lopen van de onderhandelingen hem te verwijten valt. Het zijn mensen in zijn omgeving die teruggave hebben getraineerd, denk ik", zegt Brand tegen de Telegraaf.

Eigenaar transportbedrijf

De drugsverdachte schijnt eigenaar Peter Roy K. van een groot transportbedrijf in Amersfoort te zijn. Het is niet de man die achter de roof zelf zit. Een ander persoon stal het miljoenenwerk in maart 2020 en zou het aan de transportbaas hebben aangeboden.

Deze week wordt K. verhoord over de diefstal. Er zijn op twee locaties die gelieerd zijn aan K. invallen gedaan, maar het schilderij is nog niet gevonden. Politie en het Openbaar Ministerie willen zelf nog niets zeggen. "Het onderzoek naar de roof is in volle gang. We kunnen hier uit onderzoeksbelang nu niets over zeggen", zegt OM-woordvoerder Mary Hallebeek.

Grote klap

Het schilderij van Van Gogh werd vorig jaar in de nacht van 29 op 30 maart gestolen uit het museum Singer in Laren. Het museum had het stuk in bruikleen van het Groninger Museum.

De diefstal was een enorme klap. "Ik ben geschokt en ongelofelijk pissig dat dit is gebeurd. Dit is een grote klap. Voor ons, voor het Groninger Museum en voor ons allemaal", zei Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur van Singer Laren vorig jaar tegen NH Nieuws. "Het komt extra hard aan, juist in deze tijd."