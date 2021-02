Museumdirecteur na mogelijk spoor naar dader Van Gogh-roof: "Eerst zien, dan geloven"

LAREN - De vlag gaat nog niet uit bij museum Singer Laren nu de zoektocht naar het vorig jaar uit het museum gestolen Van Gogh-schilderij een stap verder lijkt. De politie zou een man in het vizier hebben die ook verdachte is in een drugszaak en het schilderij gebruikt als onderhandeling om strafvermindering . "Eerst zien, dan geloven", zegt Singer-directeur Evert van Os.

Waar het schilderij nu is, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Kunstdetective Arthur Brand vermoedde al snel dat het in handen zou zijn van criminelen , die het zouden gebruiken als inzet om strafvermindering te krijgen. Dat gebeurt wel vaker. Twee maanden na de roof doken nog foto's op van het schilderij.

Het Van Gogh-schilderij, de 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' uit 1884, werd bijna een jaar geleden geroofd uit Singer Laren . Het Laarder museum had het werk in bruikleen van het Groninger Museum.

Museum Singer Laren volgt het nieuws over 'haar' Van Gogh vanaf een afstandje. "Wij, en volgens mij ook het Groninger Museum zijn niet betrokken bij deze onderhandelingen. Ik begrijp ook dat het allemaal nog heel moeizaam gaat met de onderhandelingen. Er zou vooral veel onderhandeld zijn, maar dat zou nu allemaal stilliggen. Er is nu bekend wie het in zijn beheer zou hebben. Dat is wel echt nieuws. Ze denken dus te weten wie het heeft, maar het is nog niet gelukt om het terug te krijgen."

Museumdirecteur Evert van Os van Singer Laren moet het allemaal nog maar zien. "We hebben het nieuws natuurlijk ook gelezen. Ik kan nog niet zeggen dat we echt hoopvol zijn dat het schilderij snel weer terugkomt. Eerst zien, dan geloven", zegt Van Os op NH Radio .

Dat de geroofde Van Gogh door criminelen wordt gebruikt als 'wisselgeld', noemt Van Os onwerkelijk. "Het is een wereld die voor ons helemaal vreemd is. Ik vind het echt onbegrijpelijk", zegt Van Os. "Maar ik begrijp dat het in het verleden wel vaker gebeurd is en dat het Openbaar Ministerie er ook wel eens aan meegewerkt heeft. Wij willen mensen gewoon laten genieten van kunstwerken uit een openbare collectie. Dit soort dingen is voor ons gewoon vreemd en het is ook onbegrijpelijk dat dat gebeurt."

Frustratie

De museumdirecteur noemt het frustrerend dat er nu zoveel bekend wordt, zonder dat het schilderij nog terug is.

Van Os: "Zeker voor ons als museum is het frustrerend. We staan natuurlijk aan de zijlijn en kunnen niets doen. We hebben maar één grote wens, en dat is dat het schilderij weer terugkomt. Het moet echt snel weer in het Groninger Museum hangen, waar het thuis hoort, en zichtbaar zijn voor liefhebbers. Elke dag dat het nu langer duurt, frustreert."

Staat van het schilderij

Museum Singer Laren en het Groninger Museum hebben geen idee hoe het nu met het schilderij is. "Afgelopen zomer zijn er natuurlijk foto's opgedoken. Op een enkele kras na, zag het er nog goed uit. Dat is het laatste wat we er over gehoord hebben. Maar het is natuurlijk niet aannemelijk om te denken dat er slecht mee omgegaan is, want ook voor criminelen heeft het werk natuurlijk een waarde."