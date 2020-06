Museumdirecteur Singer Laren hoopvol over opgedoken foto's geroofde Van Gogh

LAREN - Goed en slecht nieuws: zo noemt museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm van Singer Laren het opduiken van foto's met daarop de afgelopen maart geroofde Van Gogh. "Het is goed om te zien dat het schilderij nog bestaat, maar het slechte nieuws is dat het nog altijd in criminele handen is."

De foto's met daarop de gestolen Van Gogh doken vandaag op. Ze circuleren al enige tijd in het criminele circuit, weet kunsthistoricus Arthur Brand die de foto's in handen kreeg.

Dat er nu na bijna drie maanden voor het eerst een teken van leven is van het schilderij, zorgt er voor dat museumdirecteur De Lorm opgelucht is. "Toen ik het hoorde, kwam eerst de boosheid over de roof weer terug, maar ik ben toch ook wel opgelucht. Het schilderij ziet er op het eerste oog goed uit, maar ik heb de foto's nog niet goed kunnen bestuderen. Wat mij wel opviel is dat het uit de lijst is gehaald. Dat is niet makkelijk en zal ongetwijfeld met geweld gedaan zijn. Het is te hopen dat de schade meevalt", vertelt hij op NH Radio.

Hopen op terugkeer

Wie het schilderij heeft en vooral waar het is, weet niemand. Het onderzoek naar de kunstroof is nog altijd in volle gang. De Lorm hoopt dat het opduiken van de foto's een begin is. "Het stemt hoopvol dat het er in ieder geval nog is en dat er kennelijk beweging is, want anders gaat zo'n foto niet rond."

De hoop blijft nog steeds gevestigd op een terugkeer van het schilderij. "Dat hoop ik echt van harte, want dit werk moet natuurlijk zo snel mogelijk terugkomen. Dat hoop ik voor kunstliefhebbers, voor onszelf, maar vooral ook voor het Groninger Museum dat eigenaar van het werk is. We blijven hopen."