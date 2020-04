'Concrete sporen naar geroofde Van Gogh'

Dat zegt Brand die een zeer bruikbare tip onderzoekt. "Het is niet zo dat iedereen helemaal in het duister tast", zegt de kunstdetective tegen De Telegraaf.

De Lentetuin van Vincent van Gogh werd vorige week in de nacht van zondag op maandag gestolen uit het Singer in Laren. Saillant genoeg was dat op de geboortedag van de wereldberoemde kunstschilder. De detective hult zich echter in stilzwijgen als hem gevraagd wordt naar het spoor van het wereldberoemde werk (waarde naar schatting 1 tot 3 miljoen euro).

'Criminelen lezen ook mee'

Over de ' zaak-Van Gogh' zegt Brand een zeer interessante tip ’uit het wereldje’ te hebben ontvangen. "Ik kan natuurlijk niet zeggen wat en hoe. Dat zou te link zijn. Criminelen lezen ook mee. Als ze lezen hoe dicht we er, al dan niet, op zouden zitten, kan dat het schilderij in gevaar brengen en mensen doen laten vluchten."



Eerder zei Brand al tegen NH Radio dat het zaak is het doek zo snel mogelijk op te sporen. "Meestal duurt dat maar een paar maanden. Als dat niet lukt, duurt het soms wel tien of twintig jaar. Als je daders niet snel pakt, verdwijnt het kunstwerk echt in de onderwereld."