Openbaar Ministerie verdenkt drugscrimineel officieel van heling geroofde Van Gogh

De Amersfoortse drugscrimineel Peter Roy K. wordt officieel verdacht van heling van het schilderij van Vincent van Gogh dat vorig jaar werd geroofd uit museum Singer Laren. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws. Het onderzoek naar de zaak en de zoektocht naar het gestolen schilderij zijn nog altijd in volle gang.

Er kwamen het afgelopen jaar wel meerdere tekenen van leven van de Van Gogh. Het vermoeden bestond al snel dat het werk in handen is van criminelen, zodat het kan worden ingezet bij onderhandelingen over strafvermindering. Afgelopen zomer doken er foto's op van de Van Gogh , waarop het schilderij in vrij onberispelijke staat te zien was.

Het Van Gogh-werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar' werd eind maart geroofd uit Singer Laren en is tot op de dag van vandaag spoorloos.

'Crimineel wil gestolen Van Gogh teruggeven in ruil voor strafvermindering'

Kunstdetective Arthur Brand onthulde afgelopen februari na onderzoek dat de geroofde Van Gogh in handen zou zijn van vermeend drugscrimineel Peter Roy K., tevens eigenaar van een groot transportbedrijf. Het Openbaar Ministerie lijkt die lijn nu ook te volgen en verdenkt K. nu officieel van heling van het schilderij. K. zou in door de politie gekraakte versleutelde berichten gesproken hebben over de Van Gogh.

Het nieuws kwam eerder vandaag onbedoeld naar buiten tijdens een rechtszaak tegen K. in de rechtbank in Den Bosch. De Amersfoorter wordt daarin verdacht van het leiden van een criminele organisatie die zich bezighield met cocaïnehandel en van wapenbezit. Zijn advocaat onthulde de verdenking van de heling van het schilderij, van een daadwerkelijke veroordeling is vooralsnog geen sprake.

Het Openbaar Ministerie laat weten de verdenking te bevestigen, maar benadrukt dat de zaak nog volop in onderzoek is. Tot nu toe zit voor de diefstal van de Van Gogh uit Laren één verdachte vast, een Baarnaar van 58 jaar. Zijn voorarrest werd afgelopen week met twee weken verlengd.