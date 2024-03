Patrick zoekt loopmaatje voor kilometers rond Aalsmeer

Tamara geeft sinds 2016 hardloopclinics aan mensen met een beperking. Dit doet ze samen met een trainer van atletiekclub AKU in Uithoorn. In eerste instantie werd getraind voor de polderloop in De Kwakel, maar door succes groeide het initiatief uit tot een club die wekelijks met elkaar traint. "Onderdeel zijn van een vereniging, dat wil eigenlijk iedereen wel", denkt Tamara.

40 atleten

Inmiddels worden jaarlijks zes wedstrijden in samenwerking met verschillende verenigingen georganiseerd bij de atletiekbaan. Elke week zijn er 25 tot 40 'special atleten' met loopmaatjes op de baan te vinden in een frame run training of een training zonder hulpmiddelen. "We hebben allemaal een maatje nodig", denkt Tamara. "Een stok achter de deur waardoor je in beweging komt."