Slechtziende Susan mag weer hardlopen met buddy: 'ik krijg daar gewoon veel energie van'

Na een lange coronastop is de slechtziende Susan Peters uit Amstelveen eindelijk weer vol aan het trainen op de hardloopbaan. Dat doet ze met haar 'buddy' Hennie Lollinga, die ze kent via de stichting Running Blind. Zij zorgt ervoor dat Susan nergens tegenaan loopt.

Susan is, ondanks haar bijna volledige blindheid, een echte sportieveling en doet nu vier jaar aan hardlopen en het is haar lust en haar leven geworden. Corona gooide de afgelopen twee jaar flink wat roet in het eten. Trainingen bij de Amsterdamse Atletiek Combinatie gingen niet door en met Hennie alleen op pad gaan, lukte in het begin ook niet.

"We hebben het geprobeerd met een stok op anderhalve meter", vertelt Hennie, die ook uit Amstelveen komt. "Maar omdat Susan ook slechthorend is, was dat niet te doen", gaat ze verder. Hierdoor zagen veel koppels het volgens Stichting Running Blind een tijdje niet meer zitten. Tekst gaat verder onder de video.

Energie Maar nu wordt er dus weer volop getraind. Susan kan niet alleen hardlopen, omdat ze het Ushersyndroom heeft. Dat betekent dat de vrouw langzaam haar zicht en gehoor verliest. Mensen die dit syndroom hebben, worden uiteindelijk helemaal doof en blind. Hier laat Susan zich zo min mogelijk door beperken. Door het hardlopen voelt de Amstelveense zich vrij. "Lekker bewegen, lekker vrijheid. Ik krijg daar gewoon heel veel energie van", vertelt ze. De vrouwen leren elkaar door hun deelname aan stichting Running Blind steeds beter kennen. Ze zagen meerdere wedstrijden niet door gaan, maar trainen nu hard voor een comeback tijdens de halve marathon van Rotterdam in april. "Het is even afwachten of het doorgaat, maar ja je moet een doel hebben", aldus Susan.

Sporten met een beperking in Amstelveen Amstelveen biedt verschillende mogelijkheden om te sporten met een beperking. Zo organiseert vrijetijdsvereniging De Schakel een hoop activiteiten en is er een zwemvereniging voor blinde mensen. Je kan met het bos en de polders alle kanten op als je wil hardlopen, vertelt Susan, maar ze komt ook moeilijkheden tegen. Zo zijn veel stoepen ongelijk en smal en loopt ze daarom vaak op het fietspad. Niet iedereen kan dit waarderen. Susan en Hennie krijgen weleens verwensingen naar hun hoofd, vertellen ze. De trainingsmaatjes zijn te herkennen aan hun speciale hesjes met daarop de woorden 'buddy' en 'blind'.