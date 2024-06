Anita heeft verzameling van drieduizend zeemeerminnen, maar mist geliefde broche

Thuis in Uitgeest staan vitrinekasten vol met de fictieve figuurtjes. Anita heeft ze in alle soorten en maten. De teleurstelling was dan ook groot toen ze erachter kwam dat ze haar geliefde broche kwijt was.

"Ik had een afspraak bij de röntgenafdeling van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. We zijn met de auto daar naartoe gegaan. Ergens op de parkeerplaats of in het ziekenhuis moet ik mijn broche zijn verloren."

Op een zeepaardje

De broche heeft de afbeelding van een zeemeermin die op een zeepaardje zit. Het is goudkleurig met ingelegde blauwe steentjes. "Geen diamant ofzo hoor, maar wel een speciale broche. Ik heb hem van een speciaal iemand gekregen en hij hoort in mijn verzameling."

In het ziekenhuis is het sieraad niet naar de afdeling gevonden voorwerpen gebracht, daarom doet ze via het radioprogramma NH Helpt een oproep. De eerlijke vinder wordt beloond, belooft Anita. "Die mag naar mijn verzameling komen kijken."