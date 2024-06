Watersportvakanties voor mensen met een beperking zoeken begeleiders: "Het is voor jezelf ook vakantie"

Vandaag zijn er kinderen van een school voor speciaal onderwijs op het eiland. Volgens docent Jörg Blom zitten sommige leerlingen voor het eerst op een boot: "Door armoede kunnen zij niet op vakantie en met dit soort initiatieven maken zij toch deel uit van de maatschappij."

Op het eiland kan je kiezen voor zeilen, kanoën of suppen. Twee jongens op een sup spatten elkaar nat en het duurt niet lang of één van hen ligt in het water.