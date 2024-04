Dat verdient een taart: de moeder van Dennis hoopte op rust, maar kreeg huis vol dieren

Terugvallen op moeder

Dennis is een Amsterdammer van achter in de vijftig, wie het op het moment niet voor de wind gaat. Al een tijd niet eigenlijk. Dat is de reden dat hij regelmatig in het huis van zijn moeder is.

Om haar voor al haar steun te bedanken, vraagt hij bij NH Helpt een taart voor haar aan. Als antwoord op de vraag waarom ze die verdient, is hij duidelijk. "Zonder haar was ik er niet meer geweest."

Voordat presentator Rachel Morssink samen met Dennis moeder Susan gaat bedanken, vraagt ze wat hij daarmee bedoelt. Dennis zucht en wordt stil. "Poeh, dat is een lang verhaal." Dennis vertelt dat hij in een lastige situatie zit en dat zijn moeder hem zo lief opvangt. "En dan is niks meer waard dan een taart, natuurlijk."

Beestenboel

Voor moeder Susan is het allemaal heel vanzelfsprekend. Ook dat Dennis zijn honden, katten en kippen meeneemt naar haar huis. Ook zij zijn van harte welkom. "Natuurlijk. We zijn met beesten opgegroeid", zegt Dennis' moeder.

Na haar pensioen trok Susan in haar huidige woning en dacht: "Heerlijk; nieuw huis, lekker rustig." Maar waar ze geen rekening mee had gehouden, is dat Dennis haar nodig zou hebben. Tijdens het geven van de taart bedankt Dennis haar daarom. Susan spreidt haar armen bijna verontschuldigend: "Daar ben ik moeder voor hè, om je te helpen", is haar antwoord.

Dan is het tijd om de taart aan te snijden. Iedereen een stuk, en voor een van de poezen een grote lik slagroom.