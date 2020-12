Datacenters Wieringermeer

Drie datacenters van Google en Microsoft zijn inmiddels op bedrijventerrein Agriport in Hollands Kroon gevestigd maar de plannen voor nog vijf anderen, zorgt voor onrust en vragen. Hergebruik van restwarmte, de nieuwe werkgelegenheid en de grote, duurzame energievraag zet inwoners aan het denken. Het is een lastige spagaat: we willen steeds meer online kopen maar omwonenden willen niet de 'energieslurpende serverkasten' als 'dozen' in het steeds meer veranderende landschap van de groene Wieringermeerpolder.