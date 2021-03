Provincie ontkent dat rapport over waterverbruik datacenters bewust is stilgehouden

De gemeente wil vergunningen verlenen voor nog eens vijf nieuwe datacenters in de Wieringermeer, waardoor de behoefte aan koelwater met zo'n 10 miljoen kuub per jaar zou oplopen. Uit een online webinar van de provincie blijkt dat er 'tijdens extreme weersomstandigheden een zoetwatertekort kan optreden'.

De twee bestaande datacenters in Hollands Kroon zouden naar schatting 525 kuub drinkwater per uur verbruiken. Per jaar zou het gaan om 4,6 miljoen kuub. Ter vergelijking: dat staat volgens het Nibud gelijk aan ruim 28.000 vierpersoons huishoudens, zo schrijft de NOS .

Loggen bevestigt wel dat de provincie opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar het waterverbruik en de impact op het oppervlaktewater door datacenters. "Dat was juist omdat wij goed inzicht willen hebben in hoe het zit met het waterverbruik door watervragers, zoals datacenters", aldus de gedeputeerde. "En wat de impact is op het oppervlaktewater, in combinatie met de langere en warmere zomers en het hogere waterverbruik."

Aan het koelwater worden daarnaast onbekende chemicaliën toegevoegd die in het milieu belanden. Ambtenaren zouden een kritisch onderzoeksrapport hierover bewust niet hebben gepubliceerd. Maar dat is volgens gedeputeerde Cees Loggen niet waar.

Hij vervolgt: "Er wordt heel mager gekeken naar de milieu-effecten, alleen als het strikt noodzakelijk is, en water blijkt daar niet onder te vallen. Dat mag toch wel aangepast worden, die regelgeving, vind ik." Bij de overheden lijken geen zorgen te leven over de milieu-effecten, merkte De Vries toen hij het webinar bekeek. "Ze maken zich vooral zorgen over hoe ze de datacenters toch kunnen blijven faciliteren zodat ze blijven komen. Omdat het geld oplevert en omdat ze nodig zijn zodat we allemaal gebruik kunnen blijven maken van de elektronica."

Uitgerekend gisteravond was er een interpellatiedebat van de gemeente Hollands Kroon waarin de gemeenteraad duidelijkheid wilde over wat er nu wel en niet klopte over de datacenters. Die duidelijkheid kreeg ze deels: de gemeente vindt dat er geen conflict is over wie het bevoegd gezag is en wethouder Theo Meskers zou niets hebben achtergehouden.

Gedeputeerde Cees Loggen meldt dat het plan is om een provinciale datacenterstrategie voor de zomer aan de Provinciale Staten te sturen. Daarin is volgens hem ook aandacht voor het water- en energieverbruik van de datacenters en de ruimtelijke impact ervan.