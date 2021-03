Gemeente ziet 'geen conflict' met provincie om datacenters

MIDDENMEER - Er is geen sprake van een conflict tussen de gemeente Hollandse Kroon en de provincie over de datacenters in Wieringermeer, dat is althans de conclusie van het debat dat gisteravond werd gevoerd tussen het college van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraad.

Omdat de huidige situatie gebaseerd is op onherroepelijke vergunningen afgegeven door de gemeente Hollands Kroon zullen er volgens de gemeente, ook wanneer beslist wordt dat de provincie het bevoegd gezag heeft, in de praktijk geen wijzigingen plaatsvinden op het gebied van handhaving en controle van de huidige installaties.

De provincie heeft de kwestie laten onderzoeken door landsadvocaat Pels Rijcken. Uit dat onderzoek blijkt dat het onduidelijk is wie nu precies bevoegd gezag heeft omtrent de datacenters. Daarom zal de kwestie nu via de bestuursrechter moeten worden beslist.

Uit de vergadering blijkt dat de kwestie iets genuanceerder ligt, zo meldt onze mediapartner Regio Noordkop . Zowel de provincie als de gemeenteraad vinden niet dat er verkeerd is gehandeld of dat de gemeente fouten heeft gemaakt, aldus de wethouder Openbare Ruimte Theo Groot.

De provincie Noord-Holland kondigde begin deze maand aan een handhavingsprocedure te starten tegen een datacenter van Microsoft op bedrijventerrein Agriport A7. Want niet de gemeente, maar de provincie gaat over de komst van de datacenters, zo vindt ze. De handhavingsprocedure overviel de gemeente Hollandse Kroon, die 'onaangenaam verrast' was door het besluit van de provincie.

Een ander heikel punt was het hergebruik van restwarmte die vrijkomt door de datacenters. Wethouder Theo Meskers werd verweten dat hij wist dat die niet kon worden hergebruikt, maar bleef het thema toch aanvoeren als argument om de datacenters te bouwen.

Meskers ontkende de beschuldigingen. Volgens hem gaf hij in 2014 enkel aan dat hij er geen uitspraken over kon doen, omdat hij geen expertise had op dit gebied. Het feit dat hij later bleef volhouden dat de restwarmtebenutting een voordeel was aan de datacenters was volgens hem daarom niet in strijd met wat hij eerder had gezegd.

Te vroeg

Daarnaast verklaarde hij dat een eventuele verwijzing van hem naar de restwarmtebenutting moet worden gezien als 'het uitspreken van de ambitie om dit in de toekomst te kunnen bewerkstelligen'. Het is daarom volgens hem nog steeds te vroeg om restwarmte af te schrijven. Dit blijft een mogelijkheid, maar vereist aanvullende ontwikkelingen. Om dit te onderbouwen, haalde hij stukken aan van een aantal jaar geleden waarin stond beschreven dat het een proces in ontwikkeling is. Nooit zou dus zijn beweerd dat het een gegeven was.

Het hergebruiken van restwarmte was geen eis bij de bouw van de datacenters, dus valt de techgiganten wat dat betreft weinig te verwijten. De gemeenteraad erkent dat het jammer is dat ze niet duurzamer tot stand zijn gekomen, maar vindt dat vooral aan zichzelf te wijten. De verantwoordelijkheid voor vestigingseisen ligt namelijk bij de raad, en niet bij het college.

In mei wordt verder gesproken over de komst van nieuwe datacenters op het terrein.