Provincie begint handhavingsprocedure tegen 'illegaal' datacenter van Microsoft

MIDDENMEER - De provincie heeft aangekondigd een handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft om het datacenter op industrieterrein Agriport A7. Want niet de gemeente, maar de provincie gaat over de komst van de datacenters, zo vindt ze. En dus is het datacenter gebouwd zonder de juiste vergunning ervoor te hebben. De rechter moet uiteindelijk uitsluitsel bieden of de provincie inderdaad het bevoegd gezag is.

Hollands Kroon vond dat zij mocht beslissen over de bouw van datacenters op het eigen grondgebied, maar na beschuldigingen liet de provincie landsadvocaat Pels Rijcken uitzoeken of dat wel klopte. Pels Rijcken kwam tot de conclusie dat de datacenters vergunningplichtig zijn, maar dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om te bepalen of de provincie of de gemeente bevoegd gezag is. "Het college is van mening dat Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn voor de Microsoft-datacenters in Hollands Kroon", zo zegt de provincie nu in de besluitenlijst.

Rechter

"Dit is in lijn met het standpunt van het Rijk en vergelijkbare situaties in Flevoland en Groningen. Het college van Hollands Kroon blijft bij zijn standpunt dat zij bevoegd gezag is." De provincie zegt daarom op termijn van de rechter duidelijkheid te willen "voor deze casus en vergelijkbare casussen."

Zonder vergunning van de provincie staan de datacenters op Agriport er volgens de provincie illegaal. Het provinciebestuur start daarom een "handhavingsprocedure tegen Microsoft voor het in werking hebben/oprichten van een inrichting zonder vergunning". Wat dit besluit betekent voor het vorig jaar geopende datacenter van Google is nog niet bekend.

Evenmin is bekend wat de handhavingsprocedure in de praktijk betekent. De provincie zegt het college van Hollands Kroon en de Provinciale Staten binnenkort te informeren over de situatie in een brief, die wordt een dezer dagen opgesteld en verspreid.