Zo willen Google en Microsoft 'een goede buur' van de lokale gemeenschap worden

Bewoners van de Wieringermeer kondigden gisteren nieuwe acties aan tegen de komst van de datacentra van de twee internetgiganten in de polder. Ze vrezen de ‘energieslurpende en lelijke’ gebouwen. Ook zetten ze vraagtekens bij de bestuurlijke besluitvorming.

Microsoft laat in een schriftelijke reactie weten juist veel oog te hebben voor de omgeving en de lokale gemeenschap. "Om datacenters te ontwikkelen of operationeel te houden, volgt Microsoft altijd een holistische en duurzame benadering die erop gericht is om een ‘goede buur’ te zijn van de lokale gemeenschap door te luisteren naar wat zij belangrijk vinden. Eventuele uitbreidingsplannen gaan altijd volgens de daarvoor ingerichte procedures en in afstemming met de gemeente."

Zo presenteerde Microsoft afgelopen week nog een plan hoe het huidige datacentrum op Agriport, beter in het landschap kan passen tijdens een speciale bijeenkomst over het uiterlijk van de datacentra. Hoewel het volgens Steven Slabbers, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) niet wenselijk is de panden 'weg te moffelen' achter een coniferenhaag.

In gesprek

Kritiek gaat op als het gaat om het energieverbruik en het beperkte aantal vaste banen die de datacentra opleveren maar dat heeft gemeente Hollands Kroon onder de aandacht. "We zijn in gesprek met de bedrijven om het maatschappelijk rendement, dat wil zeggen werkgelegenheid, opleiden, investeringen in duurzame energie en besparing, beter over het voetlicht te brengen."

De economische ontwikkelingen die datacenters met zich meebrengen is een van de voordelen die de gemeente ziet. "Het geeft de lokale en regionale economie een impuls en zorgt voor een bredere economische basis."