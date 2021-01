Flinke kritiek op plannen techbedrijven om datacenters 'weg te moffelen achter groen'

MIDDENMEER - Coniferen zijn volgens techbedrijf Microsoft uitermate geschikt om de bestaande datacenters op bedrijventerrein Agriport te verhullen en ze tegelijkertijd beter in te passen in het landschap. Ook Google wil haar datacenters 'vergroenen'. Een slecht idee, vindt provinciaal adviseur Steven Slabbers: "Van coniferen vallen de vullingen uit mijn kiezen. Dat maakt het echt nog schrijnender dan het nu al is."

Bij een vanavond gehouden beeldvormende bijeenkomst over datacenters in de gemeente Hollands Kroon vertelden zowel vertegenwoordigers van Microsoft als die van Google hoe ze dachten over de landschappelijke inpassing van datacenters. Microsoft kwam met uitgewerkte ideeën over hoe het gebouw met groen kan worden verhuld.

"Afgelopen najaar hebben we de discussies in de media en de raad gevolgd", begint Jochem de Groot van Microsoft. "We realiseren ons dat het een belangrijk aandachtspunt is." Toch is het volgens hem, en Joost Lansbergen, niet zo gemakkelijk om met een plan te komen. Lansbergen: "Er zijn voor ons enkele randvoorwaarden: beveiliging (u en wij willen dat de data veilig is), ondergrondse infrastructuur (daarom staan gebouwen ook altijd ver uit elkaar) en critical infrastructure wat het best vertaald kan worden naar bedrijfszekerheid. Datacenters moeten altijd aan staan, bereikbaar blijven en goed worden gekoeld en onderhouden."

Laag blijven

Daarbij is het volgens Microsoft belangrijk dat de gebouwen 'laag' blijven. Zodoende blijven er volgens het bedrijf drie mogelijkheden over: het plaatsen van schermen, groene beplanting of een combinatie van kleine aanpassingen. "Aangezien luchtbewegingen erg belangrijk en aanwezig zijn, kan bladval een negatieve invloed hebben", zegt Lansbergen. "Conifeersoorten en cipressen zijn daarom het meest geschikt." Door de bomen achter elkaar te zetten, hinderen ze bovendien niet de beveiligingscamera's die er nu al staan.

Het plan om coniferen te plaatsen, werd door Steven Slabbers, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, direct afgebrand. "Daarvan vallen de vullingen uit mijn kiezen. Dat maakt het echt nog schrijnender dan het al is. Bovendien gaat het niet om de gebouwen aan het zicht te onttrekken. Ik heb liever gebouwen die je graag ziet, dan gebouwen die we wegmoffelen. Laten we eerst kijken naar hoe we het gebied een betere uitstraling kunnen geven en dan pas kunnen we wat mij betreft kijken naar de landschappelijke inpassing."