Spoeddebat datacenters Wieringermeer: "Stop met groeien, groeien, groeien"

HOLLANDS KROON - Hollands Kroon gaat gewoon door met het plannen van nieuwe datacenters langs de A7. Wel moet er betere architectuur komen en meer groen, zodat de nieuwe gebouwen nog meer opgaan in het landschap. Daarover is de politiek het unaniem eens geworden tijdens extra raadsvergadering. Het debat was aangevraagd na protesten over uitbreiding van het gebied Agriport A7 met nog eens vijf datacenters.

Google Earth

Dat er meer datacenters komen langs de A7, daar valt niet meer aan te ontkomen. De politiek heeft daar al in een eerder stadium groen licht voor gegeven. Voor een aantal partijen was alleen niet bekend om hoeveel hectare het zou gaan en wat de wethouders bedoelden met het afronden van 'lopende initiatieven' van onder meer Microsoft toen in april dit jaar duidelijk werd dat nieuwe gebiedsplannen voorlopig stopgezet zouden worden. Tranen De oppositiepartijen voelen zich vooral misleid als het gaat om de verwachtingen op basis waarvan zij hebben ingestemd met de uitbreidingsplannen, zoals het gebruik van restwarmte van de datacenters voor de kassen en inpassing in het landschap. "Daarin zijn we bedrogen uitgekomen", vindt de PvdA. "Restwarmte is mislukt en de tranen springen je in de ogen als je langs de A7 rijdt." Er is volgens de oppostiepartijen ook veel te doen rond de communicatie van het gemeentebestuur over de uitbreiding van datacenters richting de inwoners van de Wieringermeer. "Inwoners voelen zich niet gehoord. Ze zijn nauwelijks betrokken geweest. Hoe gaat de gemeente dat straks doen?", vraagt Lars Ruiter van Groep Ruiter zich af. Hij stapte uit de VVD uit onvrede over het dossier datacenters.

gemeente Hollands Kroon