Petitie tegen komst meer datacenters in Wieringermeer: 'Slurpen onze groene energie'

HOLLANDS KROON - "Stop NU de bouw van datacenters Wieringermeer", luidt de noodkreet van vijf bezorgde inwoners van de gemeente Hollands Kroon. Ze zijn als werkgroep Data Non Grata een petitie gestart om de bouw van nog meer datacenters in de Wieringermeerpolder te voorkomen. "Genoeg is genoeg."

NH Nieuws

"Datacenters slurpen nu alle groene energie op die hier wordt opgewekt, dragen niets bij aan de energietransitie en verpesten het landschap. Er is tekort waterberging en het koelwater wat op het oppervlaktewater geloosd wordt, kan niet gezuiverd worden. Burgers worden niet gehoord door de gemeente," schrijven de opstellers van de petitie. Nog vijf De gemeente Hollands Kroon is volop in discussie over de komst van nieuwe datacenters. Bovendien groeit het verzet onder bewoners en agrariërs tegen de uitbreidingsplannen. Bij Agriport langs de A7 staan al twee datacenters van Microsoft en Google. Een derde is in voorbereiding aan de overkant van de snelweg op bedrijventerrein Venster-West. Volgens de opstellers van de petitie staan nog vijf 'hyperscale' datacenters op de planning.