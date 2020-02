Van graanschuur van Nederland naar hotspot voor datacenters: de Wieringermeer

WIERINGERMEER - Van de graanschuur van Nederland naar een hotspot voor glastuinbouw en datacenters: de Wieringermeer is in twintig jaar tijd tijd onherkenbaar veranderd. Een enorme kans voor de regio, maar voor de boeren soms best slikken. NH Nieuws besloot zich onder te dompelen in het gebied en heeft een speciale documentaire gewijd aan de Wieringermeer. Deze wordt vanavond uitgezonden.

De Wieringermeer is de laatste grote droogmakerij van Noord-Holland en viel in augustus 1930 officieel droog. Het gebied werd specifiek aangelegd voor de landbouw, met het idee om een nieuwe voedselindustrie voor Nederland op te richten. Daarom was het de bedoeling dat boeren uit heel het land in de Wieringermeer zouden komen te wonen. Historicus, en bewoner, Rein Koolen legt uit welke eisen er werden gesteld aan nieuwe bewoners:

In de jaren tot, en ook tijdens, de Tweede Wereldoorlog floreerde de Wieringermeer. De polder werd bevolkt, verenigingen schoten als paddenstoelen uit de grond en het gebied mocht een succes worden genoemd. Maar daar kwam in april 1945 abrupt een einde aan. De Duitse bezetter besloot de dijk toch op diverse plaatsen op te blazen, waardoor de polder terug onder water liep. De bewoners konden daardoor weer van voor af aan beginnen. Maar de laatste decennia is er veel veranderd in het gebied. Uiteraard door de komst van de vele windmolens, die verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van de duurzame energievoorziening voor Noord-Holland. Maar ook de glastuinbouw en meer recentelijk de aanleg van datacenters heeft grote impact op het uiterlijk van de Wieringermeer. De locaties hiervan waren destijds zorgvuldig gekozen, zo vertelt oud-wethouder Peter Ruijter van de gemeente Wieringermeer tegen NH Nieuws:

De datacenters zijn van onder meer Microsoft en Google. Senior program manager Paul Englis van Microsoft legt uit waarom zijn bedrijf ervoor koos om juist in de Wieringermeer te gaan zitten:

Sommige boeren zien ondertussen met lede ogen aan hoe de omgeving om hen heen verandert. Landbouwgebied gaat verloren, net als het weidse landschap en het karakter van de omgeving verandert. Maar ze maken zich vooral zorgen over de toekomst. Kunnen hún kinderen straks nog wel boeren in de Wieringermeer? En wat blijft er over van het boerenland? Boer Wilco van Nieuwenhuijzen, derde generatie boer in de Wieringermeer uit zijn zorgen:

De zorgen worden niet genegeerd door de lokale politiek. Het is alleen lastig om iedereen tevreden te houden. Zo erkent wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon dat, hoewel het de Wieringermeer ook veel positiefs heeft gebracht, er grenzen aan de groei zijn. Het is daarom volgens hem belangrijk om de balans niet uit het oog te verliezen:

