Door Duitsers in 1945 opgeblazen dijk in Wieringermeer krijgt nieuwe herdenkingsplek

Door de onderwaterzetting en een stevige voorjaarsstorm gingen boerderijen, schuren en andere gebouwen tegen de vlakte. Al snel na de Duitse overgave werd begonnen met het leegpompen van het gebied. In december 1945 was de polder weer droog maar het duurde tot in de jaren '50 tot alle gebouwen weer waren opgebouwd.

Komend jaar is het 75 jaar geleden dat de dijk werd opgeblazen. Het is dan ook de bedoeling dat op 17 april de nieuwe uitkijkpost gereed is en dat het oude monument opgeknapt op zijn nieuwe plek staat. Het project is een samenwerking van het Historische Genootschap Wieringermeer, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap.